Больной коронавирусом в тяжелой форме купил паспорт вакцинации в Казахстане
По словам руководителя управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Розы Кожаповой, привитые могут заболеть. Однако, по ее словам, во многих случаях привитые люди переносят заболевание в более легкой форме.
«Мы мониторим количество заболевших: среди первой дозы привитых - 1325 случаев заражения, среди лиц привитых второй дозой – 964 случая. Мы также мониторим течение заболевания среди привитых – есть госпитализированные, но многих госпитализируют из-за того, что у них сопутствующий фон достаточно тяжелый», - сказала на брифинге СЦК Роза Кожапова.
Она также сообщила, что один заболевший пациент купил паспорт вакцинации.
«У нас были единичные случаи нахождения в реанимации. В одном из случаев оказалось, что человек на самом деле не был привит, он нарушил законодательство и получил паспорт, о чем он сам признался, когда его состояние стало тяжелым. Сказать о том, что у заболевших привитых заболевание протекает тяжело – это очень редко и низкий показатель», - рассказала руководитель управления Минздрава.