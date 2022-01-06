Больницы в Казахстане работают в штатном режиме - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больницы в Казахстане работают в штатном режиме. Об этом заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью телеканалу «Хабар 24» она сообщила, что больницы в республике работают в усиленном режиме, медпомощь оказывается в полном объеме. В основном нагрузка идет на хирургические блоки и реанимацию.

«Просим не мешать работать медицинским работникам и выполнять свой профессиональный долг. Также просим оказать им содействие и помочь доставлять пациентов своевременно, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать, чтобы предотвратить смертность и другие тяжелые повреждения для здоровья людей», - сказала она.