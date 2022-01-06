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    14:40, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Больницы в Казахстане работают в штатном режиме - Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больницы в Казахстане работают в штатном режиме. Об этом заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В интервью телеканалу «Хабар 24» она сообщила, что больницы в республике работают в усиленном режиме, медпомощь оказывается в полном объеме. В основном нагрузка идет на хирургические блоки и реанимацию.

    «Просим не мешать работать медицинским работникам и выполнять свой профессиональный долг. Также просим оказать им содействие и помочь доставлять пациентов своевременно, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать, чтобы предотвратить смертность и другие тяжелые повреждения для здоровья людей», - сказала она.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС ЧП-2022 Минздрав РК
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