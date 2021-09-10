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    22:20, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Больницы Нур-Султана поэтапно возобновляют плановый прием пациентов

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    НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице поочередно будет возобновлена основная деятельность городских больниц, которые были задействованы под ковидные стационары этим летом. С сегодняшнего дня Многопрофильная городская больница №3 будет принимать пациентов как планово, так и экстренно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Напомним, со снижением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице пять стационаров, ранее перепрофилированные под инфекционные, закрылись как ковидные госпитали.

    Ранее закрытый как ковидный стационар Национальный научный центр травматологии и ортопедии, Городской центр психического здоровья также принимают пациентов, как было до летнего периода. Отметим, что в ННЦТО один блок все еще является инфекционным, где находятся на лечении пациенты с КВИ и вирусной пневмонией.

    «Мы рады, что мы закрываем инфекционные стационары, даем возможность гражданам получить медицинскую помощь в наших клиниках, как было раньше. Ситуация стабилизировалась, но ликовать тоже еще рано. При сложившейся положительной эпидобстановке нельзя забывать про соблюдение всех санитарных норм. Мы ведь не хотим снова вернуться к повтору ситуации, повысить уровень заболеваемости. Все зависит от нас самих. Помните, что вирус до конца не побежден», - отметили в управлении общественного здравоохранения города.

    Травматологический пункт клинического блока Многопрофильной городской больницы №3 снова будет функционировать как травмпункт с 10 сентября, добавили в ведомстве.

    В управлении отметили, что снизить уровень заболеваемости удалось с помощью вакцинации и солидарной ответственности граждан.

    «Думаю, что население за эти полтора года поняло, что заболеть может каждый и вирус опасный. Стали беречь себя, заботиться о здоровье. Активно пополняют ряды вакцинированных. Все это хорошим образом сказывается, что мы успешно закрываем инфекционные стационары. Если весь подлежащий контингент населения вакцинируется в кратчайшие сроки, то уже в скором времени мы вернемся к обычной жизни без ограничений», - добавила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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