Больницу на 100 коек открыли для больных коронавирусом в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау для больных коронавирусом открыли больницу на 100 коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе растет количество больных с коронавирусной инфекцией. В день по 20 -30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. Атырауская инфекционная областная больница №2 рассчитана на 180 коек, сейчас там находятся около 200 пациентов. Для решения вопросов, связанных с нехваткой мест, в Махамбетской туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек. С сегодняшнего дня в целях разгрузки инфекционного стационара в отделение переводят 20 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме», - сообщил руководитель управления

здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

В городе по диагностике COVID-19 работают «Национальный центр экспертизы», частная структура «Олимп» и лаборатория Спидцентра.

Для того чтобы ускорить получение результатов тестов, параллельно подключены специалисты других лабораторий.