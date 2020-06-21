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Больницу на 100 коек открыли для больных коронавирусом в Атырау

21 Июня 2020 20:13
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Больницу на 100 коек открыли для больных коронавирусом в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау для больных коронавирусом открыли больницу на 100 коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В регионе растет количество больных с коронавирусной инфекцией. В день по 20 -30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. Атырауская инфекционная областная больница №2 рассчитана на 180 коек, сейчас там находятся около 200 пациентов. Для решения вопросов, связанных с нехваткой мест, в Махамбетской туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек. С сегодняшнего дня в целях разгрузки инфекционного стационара в отделение переводят 20 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме», - сообщил руководитель управления

здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

В городе по диагностике COVID-19 работают «Национальный центр экспертизы», частная структура «Олимп» и лаборатория Спидцентра.

Для того чтобы ускорить получение результатов тестов, параллельно подключены специалисты других лабораторий.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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