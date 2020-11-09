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Больница загорелась в Костанайской области: пациенты эвакуированы

9 Ноября 2020 21:02
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Больница загорелась в Костанайской области: пациенты эвакуированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загорелась кровля райбольницы в Костанайской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным ведомства, 9 ноября в 18:28 часов на пульт противопожарной службы Костанайской области поступил вызов о пожаре в здании районной больницы Федоровского района.

«Первые пожарные расчёты к месту происшествия прибыли уже через четыре минуты, в 18:32 часов. К прибытию пожарных огонь охватил кровлю, чердачное помещение и лифтовую шахту, на площади около 300 кв. м»,- уточнил Талгат Уали.

По предварительным данным, 50 человек, находившихся в здании больницы, были эвакуированы в срочном порядке. Спасены четверо больных из реанимационного отделения.

В настоящее время в ликвидации огня задействовано три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава ПЧ-7 Федоровского района. Для бесперебойной подачи воды используются пожарный гидрант и водоем, расположенные на территории больницы.

Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства ближайших подразделений ДЧС Костанайской области: семь единиц техники и 25 человек личного состава.

На данный момент жертв и пострадавших нет.



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#Костанайская область   #Происшествия  
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Автор:

Серик Сабеков

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