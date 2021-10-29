Боксеры Жусупов и Темиржанов выиграли очередные поединки на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На четвертый день чемпионата мира по боксу на ринг Белграда вышли три казахстанца. Двое из подопечных главного тренера сборной Кайрата Сатжанова одержали свои очередные победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса.

Капитан национальной команды Абылайхан Жусупов в категории до 67 кг единогласным решением судей победил венесуэльца Кристиана Паласио по прозвищу «Машина».

За выход в 1/4 Абылайхан Жусупов сразится с Дамианом Дуркажом из Польши.

Очень яркий бок показал и Серик Темиржанов в весе до 57 кг. Он выиграл по очкам у действующего чемпиона мира среди молодежи Рейто Цуцуми. В следующем бою Темиржанов встретится с Рохитом Мором из Индии.

К сожалению, проиграл в своем дебюте супертяжеловес Нурлан Сапарбай. В 1/16 финала турнира, он встречался с Аюбой Гадфой Дрисси из Испании.

В итоге судьи раздельным решением отдали победу испанцу.

29 октября на чемпионате мира в Сербии выступят сразу четверо наших боксера. В дневной сессии свои первые поединки проведут Махмуд Сабырхан в весе до 54 кг и Айбек Оралбай в категории до 92 кг. Махмуд будет биться с Ким Ин Гю из Южной Кореи, Айбек с Матеусем Березнички из Польши. Во второй части соревновательного в весе до 60 кг, также в первом для себя бою на первом в карьере взрослом чемпионате мира Саматали Тольтаев столкнется с Хунати Пиднуч из Таиланда. Ну и наконец, еще одно из самых главных, вне зависимости от весовой категории, противостояний чемпионата мира – Асланбек Шымбергенов против финалиста Олимпиады в Рио-2016 Шахрама Гиясова из Узбекистана. Для Асланбека это уже второй бой в 71 кг, что касается Шахрама то он после долгого перерыва на любительском ринге, снова будет боксировать в майке.

Поклонники бокса смогут увидеть чемпионат мира в эфире телеканала «Qazsport». Дневная сессия начинается в 17:00, вечерняя в 22:00 по времени нашей столицы.