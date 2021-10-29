Боксеры Жусупов и Темиржанов выиграли очередные поединки на чемпионате мира
Капитан национальной команды Абылайхан Жусупов в категории до 67 кг единогласным решением судей победил венесуэльца Кристиана Паласио по прозвищу «Машина».
За выход в 1/4 Абылайхан Жусупов сразится с Дамианом Дуркажом из Польши.
Очень яркий бок показал и Серик Темиржанов в весе до 57 кг. Он выиграл по очкам у действующего чемпиона мира среди молодежи Рейто Цуцуми. В следующем бою Темиржанов встретится с Рохитом Мором из Индии.
К сожалению, проиграл в своем дебюте супертяжеловес Нурлан Сапарбай. В 1/16 финала турнира, он встречался с Аюбой Гадфой Дрисси из Испании.
В итоге судьи раздельным решением отдали победу испанцу.
29 октября на чемпионате мира в Сербии выступят сразу четверо наших боксера. В дневной сессии свои первые поединки проведут Махмуд Сабырхан в весе до 54 кг и Айбек Оралбай в категории до 92 кг. Махмуд будет биться с Ким Ин Гю из Южной Кореи, Айбек с Матеусем Березнички из Польши. Во второй части соревновательного в весе до 60 кг, также в первом для себя бою на первом в карьере взрослом чемпионате мира Саматали Тольтаев столкнется с Хунати Пиднуч из Таиланда. Ну и наконец, еще одно из самых главных, вне зависимости от весовой категории, противостояний чемпионата мира – Асланбек Шымбергенов против финалиста Олимпиады в Рио-2016 Шахрама Гиясова из Узбекистана. Для Асланбека это уже второй бой в 71 кг, что касается Шахрама то он после долгого перерыва на любительском ринге, снова будет боксировать в майке.
Поклонники бокса смогут увидеть чемпионат мира в эфире телеканала «Qazsport». Дневная сессия начинается в 17:00, вечерняя в 22:00 по времени нашей столицы.