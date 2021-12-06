Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - 3 декабря в Нортбридже (Австралия) состоялся боксёрский поединок между Джо Маккоем и Фано Кори, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Во втором раунде произошёл уникальный случай: спортсмены одновременно нанесли удар по друг другу и оба упали на ринг. Рефери сперва растерялся, но затем одновременно открыл счёт для обоих бойцов.

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Известный местный промоутер Тони Тольж заявил, что видит такую ситуацию впервые в карьере. После окончания встречи судьи долго совещались, но в итоге не смогли определить победителя, несмотря на то что Кори оказывался в нокдауне трижды.

Ранее в UFC Йонас Билхариньо и Ханаан Кавайхэ отправили в нокаут друг друга.



