Боксеры из семи стран сразились за победу в турнире памяти Сагадата Нурмагамбетова в Алматы

Крупный международный турнир по боксу памяти выдающегося общественного и государственного деятеля, Халык hахарманы, первого министра обороны РК, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова прошел в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этот раз награды престижных соревнований оспаривали свыше 150 мастеров кожаной перчатки из семи государств — Азербайджана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и разных регионов Казахстана.

В состязаниях участвовали известные отечественные боксеры, в числе которых победители и призеры чемпионатов страны, а также международных состязаний — Нурсултан Аманжолов, Фарух Тохтасунов и многие другие. Известный в прошлом боксер, чемпион мира среди студентов 2006 года Дархан Аширов, в настоящее время занимающий пост директора ДРС Алматинской обоасти подчеркнул, что на подобных стартах боксеры бьются с запредельной мотивацией.

— Для каждого боксера является честью выступать на турнире памяти легендарного нашего соотечественника. По уже сложившейся традиции накал страстей на этих соревнованиях всегда запредельный. Вот и в этот раз, все решающие бои прошли в напряженном ключе, каждый из участников финальной стадии бился изо всех сил, чтобы выйти победителем этих престижных состязаний. Хочу поздравить всех ребят, кто сумел в конкурентной борьбе подняться на пьедестал почета турнира памяти Сагадата Нурмагамбетова. Боксерам из Алматинской области удалось на этом турнире себя проявить и выиграть 3 золотые медали, что позволило по итогам турнира боксерам из нашего региона расположиться в группе лидеров. Хотелось бы выразить благодарность организаторам за высокий уровень соревнований и пожелать турниру не сбавлять оборотов, — сказал Дархан Аширов.

Родной внук Сагадата Кожахметовича Салык Нурмагамбетов поблагодарил Центральный спортивный клуб армии Министерства обороны РК за большой вклад в популяризацию спорта и проведение на высочайшем уровне турнира в честь Сагадата Нурмагамбетова.

— Для меня и всей нашей семьи является огромной честью, что ежегодно ЦСКА МО РК проводит на самом высоком уровне турнир памяти моего аташки. Сагадат Нурмагамбетов с детства прививал нам такие качества, как любовь к родине, отношение к окружающим, всегда он подчеркивал, что лишь кланясь родной земле можно добиться признания и уважения. От всей души хочется поблагодарить всех участников турнира Сагадата Нурмагамбетова и пожелать им в будущем ярких побед на самых крупных соревнованиях, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Очень приятно, что этот турнир в свое время открыл дорогу к большим свершениям таким прославленным нашим соотечественникам, как Геннадий Головкин, Бахтияр Артаев, Бахыт Сарсекбаев, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов. Желаю нынешним участникам повторить путь своих легендарных предшественников, — сказал Салык Нурмагамбетов.

Победители турнира памяти Сагадата Нурмагамбетова-2024: