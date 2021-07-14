Боксера Конора Макгрегора отстранили от боев до 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, сломавший ногу во время поединка с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, отстранён от боёв до 2022 года. Об этом сообщил спортивный репортёр Эл Доусон на своей официальной странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Макгрегор и Порье встречались в ночь с 10 на 11 июля на турнире UFC 264. Бой завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

Это было уже третье противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Напомним, Конор Макгрегор — ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.