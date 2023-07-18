Боксера из Казахстана официально лишили чемпионского титула

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) больше не является обладателем титула WBC Silver в этом же дивизионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Согласно обновленному рейтингу Всемирного боксерского совета, «серебряный» титул от WBC является вакантным. Сам Липинец, в предыдущем выпуске табеля о рангах занимавший седьмое место, переместился на 13-ю позицию.

Выступление Сергея состоялось 20 августа прошлого года в Голливуде, штат Флорида, США, в нем он победил досрочно в восьмом раунде американца Омара Фигероа-младшего (28-3-1, 18 КО).

Сергей Липинец родился в Казахстане, а в детстве вместе с родителями уехал в Россию и представлял на ринге эту страну. Недавно Липинец начал числиться в рейтингах мировых организациях и на сайте BoxRec.com как представитель РК. Сам боксер идентифицирует себя казахом, подчеркивая свой ру — уак.