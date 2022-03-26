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    16:10, 26 Март 2022 | GMT +6

    Боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о своей карьере

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы заявил, что доволен тем, как развивается его профессиональная карьера в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Мы в Америке уже четыре года. С 11 боями мы стали обязательным соперником чемпиона мира. Слава Богу! Мы принесем в страну пояс чемпиона мира! До этого дня осталось всего несколько месяцев! Планов много, цель ясна! Где единство, там жизнь!», — написал в своем Instagram Жанибек.

    Ожидается, что в следующем бою Алимханулы сразится за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем дивизионе с британцем Дэнни Дигнумом. Их поединок был выставлен на промоутерские торги, которые запланированы на 28 марта.


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