Боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о своей карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы заявил, что доволен тем, как развивается его профессиональная карьера в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы в Америке уже четыре года. С 11 боями мы стали обязательным соперником чемпиона мира. Слава Богу! Мы принесем в страну пояс чемпиона мира! До этого дня осталось всего несколько месяцев! Планов много, цель ясна! Где единство, там жизнь!», — написал в своем Instagram Жанибек.

Ожидается, что в следующем бою Алимханулы сразится за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем дивизионе с британцем Дэнни Дигнумом. Их поединок был выставлен на промоутерские торги, которые запланированы на 28 марта.