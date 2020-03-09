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Боксер Закир Сафиуллин завоевал еще одну олимпийскую лицензию для Казахстана

9 Марта 2020 23:15
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Боксер Закир Сафиуллин завоевал еще одну олимпийскую лицензию для Казахстана

АММАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Закир Сафиуллин завоевал олимпийскую лицензию, одержав вверх над соперником из Ирана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Казахстанской федерации бокса, вначале встречи Закир поджимал и выбрасывал удары из под защиты. Действовал он достаточно осторожно, не бросаясь вперед. Присматривался к тому, что будет делать его соперник.

После казахстанский боксер, прочувствовав соперника, вел характерный ему бой. Закир двойными джебами раскачивал блок оппонента. Особенно хорошо заходил с бокового левого. В итоге одержал победу со счетом 5:0 и вышел в полуфинал.

А другой казахстанец - Сакен Бибосынов уступил в четвертьфинале сопернику из Китая. Несмотря на все попытки казахстанского боксера, соперник оказался опытнее. За его плечами медали Олимпийских игр и чемпионата мира. У Сакена еще есть шанс завоевать олимпийскую лицензию в следующем поединке против филлипинского спортсмена.


Ранее сообщалось, что на турнире в иорданском Аммане казахстанские боксеры добыли шесть путевок на Олимпиаду. Вышли в полуфинал и обзавелись заветными именными лицензиями Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг), Камшыбек Кункабаев (91+) и Надежда Рябец (75 кг) – единственная девушка из нашей команды, которой удалось пройти через сито предварительного отбора на этом турнире.

Финальные поединки турнира «Дорога в Токио» для Азии и Океании пройдут 11 марта. У стран, не добравших путёвки в континентальных отборах, будет ещё один шанс добыть лицензии на мировом турнире в мае в Париже. В Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в восьми мужских и пяти женских весовых категориях.

Фото: Данияр Майлыбаев


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Ключевые слова: Спорт,
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Гульмира Байзакова

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