Боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Закир Сафиуллин пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В стартовом поединке он встретился с перуанцем Леоданом Песо Сабойей.

Бой прошел под диктовку казахстанца. Закир владел преимуществом, уверенно реализовывая свои задачи.

В итоге Сафиуллин выиграл единогласным решением судей.









Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов