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Боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
25 Июля 2021 16:54
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Закир Сафиуллин пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В стартовом поединке он встретился с перуанцем Леоданом Песо Сабойей.
Бой прошел под диктовку казахстанца. Закир владел преимуществом, уверенно реализовывая свои задачи.
В итоге Сафиуллин выиграл единогласным решением судей.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов
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