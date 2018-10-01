Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:13 166
-
-
-
07:16 138
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Боксер Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018
18 Октября 2018 10:41 98
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Новости по темеКазахстанская боксерша стала бронзовым призером юношеской Олимпиады-2018 Сборная Казахстана по велоспорту выиграла «золото» на юношеской Олимпиаде
В итоговом поединке весовой категории свыше 91 кг Тойбай встречался с россиянином Алексеем Дроновым. Спортсмены составили финальную пару и на чемпионате мира-2018, где казахстанец в тесном поединке уступил.
На Олимпиаде Тойбай также оказался слабее соперника. По итогам трех раундов судьи присудили победу Дронову - 4:1.
ФОТО: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Официально озвучен срок следующего боя Головкина
- О «Lady Sparta» сняли документальный фильм
- Сборная Казахстана по велоспорту выиграла «золото» на юношеской Олимпиаде
- Футбольный манеж, Ледовый дворец и крытый бассейн появятся в Костанае
- Промоутер Том Леффлер: Геннадий Головкин уже перерос титулы
- Альварес рассказал о возможности третьего боя с Головкиным
Загрузка...