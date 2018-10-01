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Боксер Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018

18 Октября 2018 10:41 98
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Боксер Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

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В итоговом поединке весовой категории свыше 91 кг Тойбай встречался с россиянином Алексеем Дроновым. Спортсмены составили финальную пару и на чемпионате мира-2018, где казахстанец в тесном поединке уступил.

На Олимпиаде Тойбай также оказался слабее соперника. По итогам трех раундов судьи присудили победу Дронову - 4:1.


ФОТО: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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