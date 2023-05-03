Боксер Талгат Сырымбетов проиграл на чемпионате мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Боксер Талгат Сырымбетов уступил иорданцу Мохамеду Абу-Джаджеху в бое на чемпионате мира-2023 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В Ташкенте продолжается чемпионат мира-2023 по боксу, участие в котором также принимают боксеры сборной Казахстана.

В весовой категории до 60 килограммов свой второй поединок на мировом первенстве провел отечественный спортсмен Талгат Сырымбетов. На стадии 1/16 финала он сразился с чемпионом Азии иорданцем Мохамедом Абу-Джаджехом.

Бой прошел в активном темпе и изобиловал «грязными» приемами в исполнении Абу-Джаджеха - во втором раунде он получил предупреждение от рефери. В итоге победителем противостояния вышел иорданский боксер, взявший верх раздельным решением судей. В 1/8 финала он встретится с представителем Фиджи Джоне Давуле.

Напомним, что на старте ЧМ-2023 Талгат Сырымбетов оказался сильнее тайца Сакда Руамтхама.

На данный момент на чемпионате мира в Ташкенте от Казахстана, помимо Талгата Сырымбетова, стартовали еще три боксера и все они одержали победу: успеха в своих стартовых боях добились Санатали Тольтаев (63,5 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).