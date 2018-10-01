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Боксер Талгат Шайкен завоевал «серебро» на юношеской Олимпиаде
19 Октября 2018 03:28 61
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Шайкен стал серебряным призером юношеской Олимпиады-2018, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В финале в весовой категории до 64 кг он встречался с россиянином Ильей Поповым. Встреча закончилась победой соперника со счетом 1:4.
Добавим, что свой финал проиграл и Дамир Тойбай. В свою очередь Айбек Оралбай завоевал золотую медаль. Надежда Рябец отметилась «бронзой».
На счету боксеров 4 медали. При этом команда по боксу состояла из 5 спортсменов.
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Ключевые слова: Спорт,
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