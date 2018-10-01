Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Боксер Талгат Шайкен завоевал «серебро» на юношеской Олимпиаде

19 Октября 2018 03:28 61
Поделиться:
Боксер Талгат Шайкен завоевал «серебро» на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Шайкен стал серебряным призером юношеской Олимпиады-2018, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме

Боксер Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018
Боксер Айбек Оралбай завоевал «золото» юношеской Олимпиады Казахстанская боксерша стала бронзовым призером юношеской Олимпиады-2018

В финале в весовой категории до 64 кг он встречался с россиянином Ильей Поповым. Встреча закончилась победой соперника со счетом 1:4.

Добавим, что свой финал проиграл и Дамир Тойбай. В свою очередь Айбек Оралбай завоевал золотую медаль. Надежда Рябец отметилась «бронзой».

На счету боксеров 4 медали. При этом команда по боксу состояла из 5 спортсменов.


Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив