Боксер Талгат Шайкен завоевал «серебро» на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Шайкен стал серебряным призером юношеской Олимпиады-2018, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финале в весовой категории до 64 кг он встречался с россиянином Ильей Поповым. Встреча закончилась победой соперника со счетом 1:4.

Добавим, что свой финал проиграл и Дамир Тойбай. В свою очередь Айбек Оралбай завоевал золотую медаль. Надежда Рябец отметилась «бронзой».

На счету боксеров 4 медали. При этом команда по боксу состояла из 5 спортсменов.



Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана