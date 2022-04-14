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    18:54, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Боксер Султан Заурбек проведет титульный  бой в Великобритании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бой Султана Заурбека (12-0, 8 КО) с мальтийцем Хайтемом Ламузом (17-1, 7 КО) станет историческим для казахстанского боксера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для Заурбека это будет первый титульный бой на территории Великобритании. Всего 25-летний казахстанец провел там пять боев (в период с 2018 по 2019 годы), однако ни один из них не носил титульного характера. Все три титульных боя Заурбек провел в Казахстане, в Алматы. В предстоящем поединке, который состоится 15 апреля в Лондоне, на кону будет стоять титул чемпиона WBO European во втором полулегком весе.

    Напомним, в последний раз Султан Заурбек выходил на ринг в декабре — в шестом раунде он нокаутировал британского боксера Райана Уилера (16-2-1, 0 КО).


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