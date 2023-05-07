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Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 16:27
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов провел второй бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и одолел бронзового призера чемпионата Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов встретился с венгром Роландом Верешем и победил его единогласным решением судей.


Серик Темиржанов является серебряным призером чемпионата мира-2021 и чемпионата Азии-2022. Что касается Роланда Вереша, то венгр — бронзовый призер чемпионата Европы по боксу, а также пятикратный чемпион мира по кикбоксингу.

Ранее казахстанский боксер Дулат Бекбауов победил девятикратного чемпиона Андрея Мустета на старте ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте, а Сакен Бибосынов проиграл и завершил выступление на чемпионате мира.

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