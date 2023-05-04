Боксер Санатали Тольтаев проиграл сопернику на чемпионате мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санатали Тольтаев провел свой второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и уступил сопернику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На стадии 1/16 финала весовой категории до 63,5 килограммов соперником Санатали Тольтаева стал Ришарно Луи Колен из Маврикия, который за свою карьеру выступал на трех Олимпиадах. После второго раунда соперники имели равный счет на судейских записках и по итогам трех раундов победу в противостоянии отпраздновал Ришарно Луи Колен — судьи отдали ему предпочтение раздельным решением.

Ранее в своем стартовом бою Санатали Тольтаев одолел израильтянина Ахмада Штиви.

Напомним, что перед этим сборная Казахстана понесла одну потерю на ЧМ-2023 в Ташкенте: поражение спорным судейским решением в первом круге потерпел Талгат Сырымбетов (60 кг). Успешно стартовали на мировом первенстве Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).