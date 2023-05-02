Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Боксер Сагындык Тогамбай нокаутом победил на чемпионате мира в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Мая 2023, 17:29
Боксер Сагындык Тогамбай нокаутом победил на чемпионате мира в Ташкенте Фото: instagram.com/drs_kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай досрочно победил своего соперника на чемпионате мира-2023 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В Ташкенте продолжается чемпионат мира-2023 по боксу, участие в котором также принимают представители сборной Казахстана.

В бою в весовой категории до 86 килограммов казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, который является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира, встретился на ринге с Натаном Нланду Мбели из Конго. Во втором раунде Сагындык Тогамбай дважды отправил оппонента в нокдаун, а в третьем вынудил рефери остановить поединок. В итоге Сагындык Тогамбай досрочно вырвал победу у соперника.

photo

Напомним, сегодня в вечерней сессии, которая начнется в 19:00, от Казахстана также выступит Санатали Тольтаев (63,5 кг) - в первом бою на ринге Б он сразится с боксером из Израиля Ахмадом Штиви.

Накануне двое подопечных Мырзагали Айтжанова успешно стартовали на ЧМ-2023: выход в следующий круг оформили Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

photo
photo

Спорт   Бокс   Боевые искусства  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич