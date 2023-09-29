Боксер Сагындык Тогамбай вышел в полуфинал Азиады

Боксер сборной Казахстана Сагындык Тогамбай провел четвертьфинальный поединок в весовой категории до 92 килограммов на Азиаде в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Сагындыка во втором бою на Играх стал Туфан Шарифи из Ирана. В первом раунде Тогамбаю удалось удосрочить соперника. Тем самым он вышел в полуфинал и гарантировал минимум бронзовую медаль.

На старте турнира Сагындык Тогамбай был сильнее монгола Бариахаана Доржа, одержав над ним досрочную победу. Туфан Шарифи в своем предыдущем поединке победил иорданца Одая Аль-Хиндави.