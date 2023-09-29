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    16:18, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Боксер Сагындык Тогамбай вышел в полуфинал Азиады

    Боксер Сагындык Тогамбай вышел в полуфинал Азиады
    Фото: Sports.kz.

    Боксер сборной Казахстана Сагындык Тогамбай провел четвертьфинальный поединок в весовой категории до 92 килограммов на Азиаде в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Сагындыка во втором бою на Играх стал Туфан Шарифи из Ирана. В первом раунде Тогамбаю удалось удосрочить соперника. Тем самым он вышел в полуфинал и гарантировал минимум бронзовую медаль.

    На старте турнира Сагындык Тогамбай был сильнее монгола Бариахаана Доржа, одержав над ним досрочную победу. Туфан Шарифи в своем предыдущем поединке победил иорданца Одая Аль-Хиндави.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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