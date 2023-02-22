Боксер Оразбек Асылкулов  победил на старте малого ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел свой первый бой на международном турнире Странджа в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 57 кг Асылкулов сразился с ирландцем Джудом Галлахером и одержал победу раздельным решением судей. В первом раунде большинство судей отдали победу боксеру из Ирландии.

Таким образом, Оразбек Асылкулов вышел в следующую стадию турнира, где встретится с победителем поединка Луис Оливейра (Бразилия) — Джамал Харви (США).

Асылкулов в 2021 году становился чемпионом Казахстана. Что касается его первого соперника на Кубке Странджа, то Джуд Галлахер был чемпионом Ирландии, также он завоевывал «золото» Игр Содружества и «бронзу» молодежного чемпионата мира.

Фото: sports.kz