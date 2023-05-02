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Боксер Нурбек Оралбай сразится с чемпионом Европы на ЧМ в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Мая 2023, 22:39
Боксер Нурбек Оралбай сразится с чемпионом Европы на ЧМ в Ташкенте Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился первый соперник казахстанского боксера Нурбека Оралбая на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 80 килограммов Нурбек Оралбай встретится с азербайджанцем Мурадом Аллахвердиевым, который победил представителя Таджикистана Шаббоса Негматуллоева.

Мурад Аллахвердиев является чемпионом Европы среди молодежи. Что касается достижений в любителях Нурбека Оралбая, то казахстанский боксер в 2018 году выигрывал «золото» чемпионата мира среди молодежи.

Сборная Казахстана представлена на ЧМ-2023 в Ташкенте во всех 13 весовых категориях.

Напомним, боксер Сагындык Тогамбай (86 кг) сегодня нокаутировал представителя Конго Натана Нланду Мбели, а Санатали Тольтаев провел свой первый бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и победил Ахмада Штиви по очкам.


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