Боксер Мейирим Нурсултанов вошел в рейтинг лучших средневесов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала о боксе The Ring представил обновленную версию рейтинга среднего веса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В рейтинг вошел третий представитель Казахстана — Мейирим Нурсултанов, занявший десятое место. Экс-чемпион мира WBA Риота Мурата исключен из рейтинга в связи с завершением карьеры.

Первую строчку топ-10 занимает чемпион мира WBA Super/IBO Геннадий Головкин, на второй позиции — мексиканец Хайме Мунгия, третий — обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы. Титул чемпиона The Ring в среднем дивизионе остается вакантным.

Полностью рейтинг средневесов по версии The Ring выглядит так:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Хайме Мунгия (Мексика)

3. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

4. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

5. Лиам Смит (Великобритания)

6. Сергей Деревянченко (Украина)

7. Эрисланди Лара (Куба)

8. Феликс Кэш (Великобритания)

9. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

10. Мейирим Нурсултанов (Казахстан).

Ранее сайт Boxrec.com обновил положение казахстанских боксеров в своем рейтинге по итогам февраля 2023 года. Лидером среди казахстанцев является Геннадий Головкин. На втором месте — чемпион WBO Жанибек Алимханулы. Тройку лучших казахстанских боксеров замыкает Али Ахмедов.