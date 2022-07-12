12 Июля 2022 09:56

Боксер Мейирим Нурсултанов поднялся в ТОП-10 рейтинга WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион WBC International Жан Кособуцкий поднялся с 15-й на 12-ю позицию.

В первом тяжелом весе Камшыбек Кункабаев потерял одну строчку и стал 36-м.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов сохранили соответственно 19-ю и 20-ю позиции.

Мейирим Нурсултанов, победивший нокаутом в прошлом месяце аргентинца Себастьяна Орасио Папески, поднялся с десятой на восьмую отметку в рейтинге среднего веса.

В первом среднем дивизионе Садриддин Ахмедов остался на 28-м месте.

Представитель полусреднего веса Данияр Елеусинов отыграл одну строку и занял 21-е место. Чемпион WBC Youth Талгат Шайкен поднялся на две позиции, став 32-м.

Батыр Джукембаев остался на 25-м месте в табеле о рангах первого полусреднего веса.