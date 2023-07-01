Боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал турнира Elorda Cup в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полуфинале международного турнира по боксу «Elorda Cup» в Астане в весовой категории до 57 килограммов боксер Махмуд Сабырхан победил Серика Темиржанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Чемпион мира-2023 Махмуд Сабырхан, которого также называют «Казахским Ломаченко», встретился на ринге с серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022 Сериком Темиржановым. Итогом поединка, прошедшего в высоком темпе с большим количеством разменов, стала победа Махмуда Сабырхана со счетом 4:1.





Ранее путевку в финал столичного турнира оформил другой лидер сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов (51 кг).

Финальные бои «Кубка Елорда» состоятся 2 июля.