Боксер Канат Ислам впервые проиграл в профи после 28 побед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 КО) провел титульный бой в Плант-Сити (США, штат Флорида) и впервые проиграл в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Он сразился с британцем Джимми Келли (25-2, 10 КО). Бой был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBO Global в среднем весе. Итогом этого поединка стала неожиданная победа Келли — решением судей. Отметим, что Ислам считался очевидным фаворитом в этом противостоянии.

Таким образом, Канат Ислам потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, а Джимми Келли одержал 26 победу и завоевал второстепенный пояс WBO.









Напомним, свой предыдущий бой Ислам провел больше года назад — в феврале 2021 он нокаутировал в седьмом раунде эквадорца Джейсона Минду (14-6-1, 8 КО).