Боксер Канат Ислам впервые проиграл в профи после 28 побед
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 КО) провел титульный бой в Плант-Сити (США, штат Флорида) и впервые проиграл в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Он сразился с британцем Джимми Келли (25-2, 10 КО). Бой был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBO Global в среднем весе. Итогом этого поединка стала неожиданная победа Келли — решением судей. Отметим, что Ислам считался очевидным фаворитом в этом противостоянии.
Таким образом, Канат Ислам потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, а Джимми Келли одержал 26 победу и завоевал второстепенный пояс WBO.
Напомним, свой предыдущий бой Ислам провел больше года назад — в феврале 2021 он нокаутировал в седьмом раунде эквадорца Джейсона Минду (14-6-1, 8 КО).
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