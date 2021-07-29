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Боксер Камшыбек Кункабаев уверенно прошел в 1/4 финала Олимпийских игр
29 Июля 2021 16:10
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не испытал особых проблем в своем стартовом поединке на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В 1/8 финала капитан команды встретился с египтянином Есри Мостафой Резкой.
Кункабаев уверенно контролировал поединок. Он не давал сопернику шансов завладеть преимуществом, навязывал свой стиль.
В итоге Камшыбек выиграл единогласным решением судей.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай
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