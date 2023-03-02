Боксер Камшыбек Кункабаев исключен из рейтинга WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В супертяжелом весе казахстанец Иван Дычко по-прежнему занимает 15-е место. Чемпионом мира в этом дивизионе является украинец Александр Усик, первое место рейтинга вакантно, вторую строчку занимает Мартин Баколе из ДР Конго, а третий — американец Деонтей Уайлдер.

В первом тяжелом весе Камшыбек Кункабаев, бывший четвертым, покинул рейтинг. Серик Мусадилов остался 15-м. «Суперчемпионом» WBA является француз Арсен Гуламирян. Топ-3 составляют кубинец Юниэль Дортикос, британский боксер Крис Биллам-Смит и россиянин Алексей Егоров.

Бек Нурмаганбет поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге второго среднего дивизиона. Тройка сильнейших претендентов состоит из американцев Калеба Планта и Деметриуса Андраде, а также канадского спортсмена Эрика Базиняна. Чемпион мира WBA Super — Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

В средней категории Геннадий Головкин остается чемпионом мира WBA Super. «Обычный» чемпионский пояс принадлежит кубинскому боксеру Эрисланди Ларе. Первое место рейтинга занимает австралиец Майкл Зерафа, за ним идут Серхио Мартинес из Аргентины и американский боец Остин Уильямс.

Представители второго полулегкого веса Султан Заурбек и Бекман Сойлыбаев сохранили соответственно 12-е и 13-е места. «Обычный» чемпион в этом весе — Эктор Луис Гарсия из Доминиканской Республики. Первый номер табеля о рангах — американец Ламонт Роуч-младший, за ним располагаются представитель Грузии Отар Эраносян и мексиканец Лео Санта Круз.

Евгений Павлов потерял одну строчку в рейтинге второй легчайшей категории, став шестым. Первая позицию вакантна, на второй строчке — Томоки Камеда (Япония), третий — Кевин Гонсалес (Мексика). Основным чемпионским титулом WBA Super владеет Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.