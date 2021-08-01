Боксер Камшыбек Кункабаев: Буду готовиться к полуфиналу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал Олимпийских игр. В следующем круге он сразится с американцем Ричардом Торресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

«В первом раунде все прошло ровно. Со второго раунда начались ошибки. Есть такое понятие, как «грязный бокс», и я как-то влился в него. Но всё же, главное результат. Надо постараться не повторять сегодняшние ошибки в следующий раз.

Я старался сделать всё, что в моих силах. Но тактически, надо признать, ошибался.

Следующего соперника знаю со стороны, но мы не встречались на ринге. Буду готовиться, прислушаюсь к советам тренеров», - сказал боксер.

Отметим, что в 1/4 финала он победил россиянина Ивана Верясова.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов