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Боксер из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы нокаутом

6 Февраля 2023, 10:44
Боксер из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы нокаутом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Темиров (3-0, 3 КО) улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после успешного выступления на вечере бокса в Ванген-им-Алльгой (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Темиров дрался с боснийским джорнименом Милошем Яньянином (16-40, 13 КО) и победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа позволила казахстанцу подняться в рейтинге BoxRec в 588-го места на 450-е.

Виктор Темиров выступает в профи с июля 2021 года. Он взял себе прозвище «Мясник», однако немецкие болельщики уже выписали ему большой аванс и называют 22-летнего казахстанского боксера «молодым Головкиным».

Фото: sports.kz


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