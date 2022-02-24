Боксер из Казахстана вышел в четвертьфинал «малого чемпионата мира»

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс вышел в четвертьфинал турнира «Кубок Странджа», который в эти дни проходит в столице Болгарии Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Райыс в весовой категории до 75 килограммов встретился с представителем Италии Манфреди Фраттарелли в 1/8 финала «малого чемпионата мира» и был сильнее соперника единогласным решением судей.

21-летний боксер из Казахстана в декабре прошлого года стал чемпионом Казахстана в весовой категории до 75 килограммов.

Стоит отметить, что еще один казахстанец Нурлан Сапарбай сегодня выйдет на ринг в весовой категории свыше 92 килограммов.



