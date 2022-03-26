Боксер из Казахстана стал чемпионом мира среди молодежи в полусреднем весе по версии WBO

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) стал хедлайнером турнира MTK Kazakhstan в Алматы. Он одолел своего соперника и стал чемпионом мира среди молодежи в первом полусреднем весе по версии WBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В главном бою вечера он сразился с непобежденным мексиканцем Хосе Масиасом Энрикесом (15-0-2, 7 КО) по прозвищу «Невероятный». Их бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял «молодежный» пояс чемпиона мира по версии WBO. Итогом этого поединка стала победа Сейтжанова раздельным решением судей.

Таким образом, Рай Сейтжанов одержал юбилейную, десятую победу на профи-ринге, и стал чемпионом мира среди молодежи в первом полусреднем весе по версии WBO. Для Хосе Масиаса Энрикеса это поражение стало первым в его профессиональной карьере.





Напомним, на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся еще один поединок, в котором на ринг вышли два боксера из Казахстана — Канат Сангил (5-0, 1 КО) и Нуркат Омирханов (0-1). Бой во втором наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и завершился победой Сангила техническим нокаутом в третьем раунде.

А казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев нокаутировал узбекистанца Фарруха Джураева. Этот бой в первом тяжелом весе не был титульным и был рассчитан на десять раундов.