РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:16, 25 Март 2022 | GMT +6

    Боксер из Казахстана стал чемпионом мира среди молодежи в полусреднем весе по версии WBO

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) стал хедлайнером турнира MTK Kazakhstan в Алматы. Он одолел своего соперника и стал чемпионом мира среди молодежи в первом полусреднем весе по версии WBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В главном бою вечера он сразился с непобежденным мексиканцем Хосе Масиасом Энрикесом (15-0-2, 7 КО) по прозвищу «Невероятный». Их бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял «молодежный» пояс чемпиона мира по версии WBO. Итогом этого поединка стала победа Сейтжанова раздельным решением судей.

    Таким образом, Рай Сейтжанов одержал юбилейную, десятую победу на профи-ринге, и стал чемпионом мира среди молодежи в первом полусреднем весе по версии WBO. Для Хосе Масиаса Энрикеса это поражение стало первым в его профессиональной карьере.


    Напомним, на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся еще один поединок, в котором на ринг вышли два боксера из Казахстана — Канат Сангил (5-0, 1 КО) и Нуркат Омирханов (0-1). Бой во втором наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и завершился победой Сангила техническим нокаутом в третьем раунде.

    А казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев нокаутировал узбекистанца Фарруха Джураева. Этот бой в первом тяжелом весе не был титульным и был рассчитан на десять раундов.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Видео Бокс Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!