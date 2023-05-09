Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел свой второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с индийцем Акашем Сангваном и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Дулат Бекбауов стал очередным четвертьфиналистом ЧМ-2023 в составе сборной Казахстана. Добавим, что Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Также в прошлом году он завоевал серебряную медаль на «малом чемпионате мира» (Кубке «Странджа»). Что касается его соперника, то Акаша Сангвана у него на родине характеризуют как «бесстрашного бойца, нокаутировавшего популярных боксеров на чемпионате Индии».