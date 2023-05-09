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Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 21:56
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел свой второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов сразился с индийцем Акашем Сангваном и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Дулат Бекбауов стал очередным четвертьфиналистом ЧМ-2023 в составе сборной Казахстана. Добавим, что Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Также в прошлом году он завоевал серебряную медаль на «малом чемпионате мира» (Кубке «Странджа»). Что касается его соперника, то Акаша Сангвана у него на родине характеризуют как «бесстрашного бойца, нокаутировавшего популярных боксеров на чемпионате Индии».

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