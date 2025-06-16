Боксер из Казахстана нокаутировал соперника в Германии

Бой в первом среднем весе завершился победой Темирова нокаутом.

— 8-0 двигаемся дальше. Спасибо всем, кто рядом со мной. Спасибо тем, кто поддерживает, кто не оставляет в трудную минуту, кто верит в меня. Ваша поддержка — это сила, благодаря которой я иду вперёд. Я это ценю всем сердцем, — написал Темиров у себя на странице в Instagram.