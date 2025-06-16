21:00, 15 Июнь 2025 | GMT +5
Боксер из Казахстана нокаутировал соперника в Германии
Боксер из Казахстана Виктор Темиров (8-0, 6 КО) прокомментировал свою победу над поляком Лукашем Барабашем (4-17, 2 КО) на вечере бокса в Ганновере (Германия), передает агентство Kazinform.
Бой в первом среднем весе завершился победой Темирова нокаутом.
— 8-0 двигаемся дальше. Спасибо всем, кто рядом со мной. Спасибо тем, кто поддерживает, кто не оставляет в трудную минуту, кто верит в меня. Ваша поддержка — это сила, благодаря которой я иду вперёд. Я это ценю всем сердцем, — написал Темиров у себя на странице в Instagram.