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Боксер из Бразилии может стать следующим соперником Головкина

28 Ноября 2021 17:27
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Боксер из Бразилии может стать следующим соперником Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бразильский боксер Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) может стать следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Издание Estadão пишет, что, если мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (57-1-2, 39 КО) все-таки сразится с конголезцем Илунгой Макабу (28-2, 25 КО) в мае, то в этот же срок Головкин может подраться с Фалькао.

Ранее Эскива Фалькао уже неоднократно бросал вызов Геннадию Головкину, однако GGG пока не заинтересован в этом поединке. Напомним, следующим соперником 39-летнего казахстанец станет японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) — бой состоится 29 декабря.



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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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