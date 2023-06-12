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    23:01, 11 Июнь 2023 | GMT +6

    Боксер из Акмолинской области выиграл международный турнир

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    Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше завершился международный турнир по боксу среди юниоров 2007-2008 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Участие приняли представители Узбекистана, России, Монголии, Кыргызстана, Китая и Армении.

    Спортсмен из Атбасарского района Акмолинской области Бауыржан Муратов в весовой категории 54 кг завоевал золотую медаль.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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