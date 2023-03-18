Боксер Ислам Машкентаев нокаутом выиграл медаль молодежного Кубка мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ислам Машкентаев успешно выступил в четвертьфинале молодежного Кубка мира-2023 в Будве (Черногория), одержав досрочную победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 51 килограмма Ислам Машкентаев встретился с армянином Давитом Сафаряном и одержал досрочную победу - техническим нокаутом в третьем раунде. По ходу боя рефери трижды отсчитал Давиту Сафаряну нокдаун, а после третьего дал отмашку об окончании поединка.

Таким образом, Ислам Машкентаев вышел в полуфинал молодежного Кубка мира и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. В полуфинале он сразится с российским боксером Вячеславом Рогозиным.

Ранее другой казахстанский боксер Ислам Советов первым из сборной стартовал на молодежном Кубке мира-2023 в Будве. В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограммов он встретился с сербом Николой Цветковичем и уверенно победил его единогласным решением судей - 5:0, причем четверо судей отдали казахстанцу преимущество более чем в три очка.

Вчера еще один казахстанец Алихан Нурзак нокаутировал на турнире мексиканца Сэмюэля Агилару Эрреру, тоже гарантировав себе медаль молодежного Кубка мира.

Однако сразу три казахстанских боксера вылетели с соревнований: в весовой категории до 54 кг Жансери Кошербаев проиграл азербайджанцу Омару Асанли (1:4); в весовой категории до 67 кг Онер Сеилхан уступил кубинскому боксеру Сантойе Давиду Мануэлю (0:5); в весовой категории до 71 кг Санжар-Али Бегалиев потерпел поражение в противостоянии с бразильцем Тауаном да Силвой (2:3).

Фото: sports.kz