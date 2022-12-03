НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Боксер Хайме Мунгия отказался от обязательного титульного боя с Жанибеком Алимханулы

3 Декабря 2022, 05:46
Боксер Хайме Мунгия отказался от обязательного титульного боя с Жанибеком Алимханулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный советник Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливейри подтвердил, что мексиканский боксер Хайме Мунгия отказался от боя с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Команда Хайме Мунгии сообщила WBO о своем решении двигаться в другом направлении. Решение принято через несколько дней после того, как санкционирующий орган назначил обеим сторонам 15-дневный период переговоров для выработки условий.

«Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия (через сопромоутеров Zanfer Boxing и Golden Boy Promotions) отказался продолжать свой обязательный титульный бой с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили представителей Жанибека Алимханулы об их решении», — цитирует Густаво Оливейри BoxingScene.com.

Теперь Хайме Мунгия больше не будет сохранять свой статус обязательного претендента по линии WBO, но он остается обладателем титула WBO Inter-Continental, а Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO.

13 ноября казахстанец провел первую защиту своего титула, победив в Лас-Вегасе единогласным решением судей британца Дензела Бентли. Перед этим WBO приняла решение, что в случае победы Жанибек Алимханулы должен будет провести обязательную защиту титула в бою с Хайме Мунгией. Позже чемпионский комитет WBO обязал стороны начать переговоры о бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Им предоставляли 15 дней для достижения соглашения.

Фото: sports.kz


Теги:
Новости по теме
Ангелина Лукас выступила с заявлением перед боем за титул чемпионки мира
Стало известно о переговорах Головкина со следующим соперником
Непобежденные казахстанцы проведут три титульных боя на вечере бокса в Алматы
Читайте также
Фанатам ФК «Актобе» вручили серебряную медаль клуба
Открытый чемпионат по конькобежному спорту АSTANA OPEN пройдет в столице
Казахстанец завоевал золото на Кубке мира по фехтованию на шпагах
Франция - Польша, Англия - Сенегал: где и когда посмотреть матчи 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
Казахстан завоевал две медали на турнире четырех континентов по конькобежному спорту
Казахстанка выиграла «золото» на турнире четырех континентов в Квебеке
Определилась первая четвертьфинальная пара ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022: Месси помог Аргентине выиграть матч с Австралией
Новости партнеров
Популярное
1 Карагандинские специалисты коммунальной сферы выехали на помощь экибастузцам
2 Семь крупных предприятий задействовано в ликвидации ЧС в Экибастузе – Роман Скляр
3 Посольство Украины «заминировали» в Астане
4 Около 300 специалистов задействованы в восстановительных работах в Экибастузе
5 Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области

Лента новостей