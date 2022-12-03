Боксер Хайме Мунгия отказался от обязательного титульного боя с Жанибеком Алимханулы

3 Декабря 2022, 05:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный советник Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливейри подтвердил, что мексиканский боксер Хайме Мунгия отказался от боя с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Команда Хайме Мунгии сообщила WBO о своем решении двигаться в другом направлении. Решение принято через несколько дней после того, как санкционирующий орган назначил обеим сторонам 15-дневный период переговоров для выработки условий.

«Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия (через сопромоутеров Zanfer Boxing и Golden Boy Promotions) отказался продолжать свой обязательный титульный бой с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили представителей Жанибека Алимханулы об их решении», — цитирует Густаво Оливейри BoxingScene.com.

Теперь Хайме Мунгия больше не будет сохранять свой статус обязательного претендента по линии WBO, но он остается обладателем титула WBO Inter-Continental, а Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO.

13 ноября казахстанец провел первую защиту своего титула, победив в Лас-Вегасе единогласным решением судей британца Дензела Бентли. Перед этим WBO приняла решение, что в случае победы Жанибек Алимханулы должен будет провести обязательную защиту титула в бою с Хайме Мунгией. Позже чемпионский комитет WBO обязал стороны начать переговоры о бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Им предоставляли 15 дней для достижения соглашения.

Фото: sports.kz