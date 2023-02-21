Боксер Ерасыл Танкай нокаутировал четырехкратного чемпиона на старте малого ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый боксер из Казахстана Ерасыл Танкай выступил на международном турнире «Странджа-2023» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов Ерасыл Танкай встретился с итальянцем Даниэле Салерно и победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Во втором и третьем раундах рефери отсчитал Салерно нокдаун.

Таким образом, Ерасыл Танкай вышел в 1/8 финала малого чемпионата мира (так называют турнир «Странджа»), где встретится с победителем пары Пол Джулайфер Баскон (Филиппины) — Тинко Банабаков (Болгария).

Первый соперник казахстанца на турнире был титулованным: Даниэле Салерно четыре раза выигрывал чемпионат Италии — среди юниоров, молодежи (дважды) и взрослых.

Фото: sports.kz