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    19:51, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Боксер Ерасыл Танкай нокаутировал четырехкратного чемпиона на старте малого ЧМ-2023

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый боксер из Казахстана Ерасыл Танкай выступил на международном турнире «Странджа-2023» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов Ерасыл Танкай встретился с итальянцем Даниэле Салерно и победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Во втором и третьем раундах рефери отсчитал Салерно нокдаун.

    Таким образом, Ерасыл Танкай вышел в 1/8 финала малого чемпионата мира (так называют турнир «Странджа»), где встретится с победителем пары Пол Джулайфер Баскон (Филиппины) — Тинко Банабаков (Болгария).

    Первый соперник казахстанца на турнире был титулованным: Даниэле Салерно четыре раза выигрывал чемпионат Италии — среди юниоров, молодежи (дважды) и взрослых.

    Фото: sports.kz


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