Боксер Даулет Даукенов  нокаутом выиграл бой за титул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) выступил на вечере бокса в Праге (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Д. Даукенов провел бой с колумбийцем Эбером Тобаром (8-4-3, 3 КО) и победил его техническим нокаутом. На кону в этом поединке стоял титул чемпиона Чехии в полусреднем весе.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Эбер Тобар потерпел пятое поражение. Для казахстанца эта победа стала пятой подряд (в последний раз он проигрывал в феврале 2021 года), в то время как его соперник в пятый раз кряду был нокаутирован. Д. Даукенов выступает на профи-ринге с 2017 года.