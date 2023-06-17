Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Боксер Даулет Даукенов  нокаутом выиграл бой за титул

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 08:44
Боксер Даулет Даукенов  нокаутом выиграл бой за титул Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) выступил на вечере бокса в Праге (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Д. Даукенов провел бой с колумбийцем Эбером Тобаром (8-4-3, 3 КО) и победил его техническим нокаутом. На кону в этом поединке стоял титул чемпиона Чехии в полусреднем весе.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Эбер Тобар потерпел пятое поражение. Для казахстанца эта победа стала пятой подряд (в последний раз он проигрывал в феврале 2021 года), в то время как его соперник в пятый раз кряду был нокаутирован. Д. Даукенов выступает на профи-ринге с 2017 года.

Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США