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Боксер Батыр Джукембаев официально получил долгожданный бой за титул WBC в Казахстане

28 Ноября 2022, 16:21
Боксер Батыр Джукембаев официально получил долгожданный бой за титул WBC в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) вернется на ринг 24 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил менеджер Зия Алиев. Джукембаев проведет свой долгожданный бой в рамках главного события вечера бокса в Алматы, а на кону поединка будет стоять титул WBC Asia. Имя соперника казахстанца пока не уточняется.

Батыр Джукембаев не выходил на ринг с декабря прошлого года в Монреале (Канада), в том бою он за 69 секунд нокаутировал мексиканца Хуана Хосе Мартинеса (28-11, 20 КО).


Фото: sports.kz


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