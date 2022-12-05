Боксер Айдос Ербосынулы вернулся в Казахстан после комы

5 Декабря 2022, 21:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер во втором среднем весе Айдос Ербосынулы вернулся на родину после поражения от чемпиона мира по версии WBA Regular Давида Морреля-младшего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В ноябре Айдос Ербосынулы выступил против кубинца в Миннеаполисе (США, Миннесота) и Давид Моррель победил в 12 раунде. После боя Айдоса Ербосынулы доставили в одну из местных больниц, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Боксера ввели в искусственную кому, ему сделали операцию. Несколько недель он находился под наблюдением врачей.

Айдос Ербосынулы опубликовал в Instagram несколько фотоснимков и видеороликов, где его встречали в аэропорту друзья и родственники. До этого он выражал благодарность болельщикам за поддержку и сообщил, что в будущем намерен вернуться на ринг.





Ранее сообщалось, что пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы.

Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos