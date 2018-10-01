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Боксер Айбек Оралбай завоевал «золото» юношеской Олимпиады
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айбек Оралбай завоевал «золото» юношеских Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Айбек Оралбай выступил в финале весовой категории 91 кг. В решающем поединке ему противостоял Мохаммед Амин Хасид из Алжира. Единогласным решением судьи присудили победу казахстанскому спортсмену. Бронзовую медаль в этой категории выиграл пуэрториканец Элвин Каналес.
«Я уже встречался с алжирским боксером в полуфинале чемпионата мира. Тогда я его победил и сегодня тоже. Во втором раунде начал наращивать темп, включил ноги и одержал победу. Спасибо нашим спортсменам и тренерам за поддержку. Я очень хорошо слышал их голоса. Не хотел их и свою страну подводить», - сказал чемпион юношеских Олимпийских игр Айбек Оралбай.
Фото: Пресс-служба НОК Казахстана
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