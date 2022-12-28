Боксер Али Ахмедов впервые вошел в рейтинг The Ring

28 Декабря 2022, 11:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов впервые включен в топ-10 рейтинга своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В обновленном табеле о рангах Ахмедов расположился на десятой строчке. Лидером рейтинга является американец Давид Бенавидес, второй — его соотечественник Калеб Плант, третий — Джон Райдер из Великобритании. Чемпионский пояс The Ring принадлежит «абсолюту» дивизиона мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

18 сентября Ахмедов выступил в рамках вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес III в Лас-Вегасе и победил единогласным решением судей американца Габриэля Росадо, завоевав вакантные титулы чемпиона WBC Silver и IBF North American во втором среднем дивизионе.

Полностью рейтинг суперсредневесов по версии The Ring выглядит так:

1. Давид Бенавидес (США)

2. Калеб Плант (США)

3. Джон Райдер (Великобритания)

4. Давид Моррель (Куба)

5. Кристиан Мбилли (Франция)

6. Энтони Диррелл (США)

7. Эрик Базинян (Канада)

8. Владимир Шишкин (Россия)

9. Зак Паркер (Великобритания)

10. Али Ахмедов (Казахстан)