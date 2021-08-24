Боксер Адайбек Ниязбай стал вторым финалистом МЧА-2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Адайбек Ниязбай выступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В своем втором поединке на юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Ниязбай встретился с непальцем Чхирингом и одержал победу в третьем раунде — дисквалификацией соперника. С непальского боксера было снято три очка за то, что он постоянно выплевывал капу. Также во втором раунде рефери отсчитал непальцу нокдаун.
Таким образом, Адайбек Ниязбай стал вторым финалистом МЧА-2021 у юниоров — ранее в финал от Казахстана также пробился Торехан Сабырхан. Добавим, что Адайбек Ниязбай является чемпионом Казахстана, а также победителем международного турнира в Сербии. Что касается турнира в Дубае, то параллельно с юниорским первенством здесь также проходит и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — сборная Казахстана тоже представлена там во всех весовых категориях.
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