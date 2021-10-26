Бокс: Казахстан выиграл первый бой чемпионата мира-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана удачно начала выступление на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым казахстанским боксером, который вышел на ринг, стал Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником был монгол Энх-Амар Хархуу. Темиржанов одержал победу единогласным решением судей и вышел в 1/16 финала.

Также сегодня от Казахстана выступит еще один боксер — Аблайхан Жусупов (весовая категория до 67 килограммов). Ему будет противостоять Ю Линь из Тайбэя.

Полностью состав сборной Казахстана на ЧМ-2021 по боксу выглядит так: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).



