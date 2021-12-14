Бои непобежденных чемпионов WBA из Казахстана покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 декабря в Москве (Россия) пройдет вечер профессионального бокса, участниками которого станут и казахстанские спортсмены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион Азии среди любителей и обладатель титула WBA International во второй средней категории Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) встретится с аргентинцем Роландо Мансильей (17-9-1, 7 КО).

Чемпион WBA International во втором легчайшем весе Евгений Павлов (5-0, 4 КО) подерется с Эдиксоном Пересом (24-7, 18 КО) из Венесуэлы.

Супертяж Данила Семенов (4-0, 2 КО) сразится против другого боксера из Аргентины Пабло Оскара Фариаса (32-5, 17 КО).

В Казахстане прямая трансляция московского шоу будет организована телеканалом «Хабар». Начало в 23:15 по времени Нур-Султана.



