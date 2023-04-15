Бои между враждующими силовыми структурами начались в Судане

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - В столице Судана - Хартуме - слышна стрельба и взрывы после нескольких дней противостояния армии и военизированных Сил быстрой поддержки. Над городом также летают боевые самолеты, скорее всего армейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрой поддержки - вице-президенту, генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому правлению Силы быстрой поддержки должны быть интегрированы в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о том, в какие сроки это должно произойти, и этот спор перерос в вооруженную борьбу.

Агентство Reuters сообщает, что стрельба была слышна у штаба армии в центре Хартума. Силы быстрой поддержки заявили, что взяли под свой контроль столичный аэропорт и президентский дворец, однако независимого подтверждения этого на данный момент нет.

Армия, со своей стороны, утверждает, что формирования Сил быстрой поддержки пытаются захватить ее штаб.

«Бойцы Сил быстрой поддержки атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и других частях Судана», - цитирует AFP представителя вооруженных сил, бригадного генерала Набиля Абдаллу.

Военные захватили власть в Судане в 2021 году и продолжают ее удерживать до сих пор.

Они заявляют о стремлении в конечном итоге передать власть гражданскому правительству, но камнем преткновения стали сроки интеграции Сил быстрой поддержки в вооруженные силы. Силы быстрой поддержки считают, что это следует отложить на 10 лет, в армии настаивают на сроке в два года.

Генерал Бурхан выразил готовность к переговорам со своим номинальным заместителем, генералом Дагало, чтобы разрешить этот спор.

К этому также призывали западные страны и региональные лидеры.

До переворота 2021 года военные и гражданские лидеры больше двух лет правили страной совместно. Это переходное правительство пришло к власти после низложения авторитарного президента Омара Башира.

Башир удерживал власть в стране около 30 лет, хотя название его должности за это время иногда менялось.

В 2009 году он стал первым действующим главой государства, на которого Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест. В конечном итоге МУС выдал даже два ордера на арест Башира: в 2009 году - по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в 2010 - по обвинению в геноциде.

Эти обвинения касались расправ над местным неарабским населением в Дарфуре на западе Судана. Эти действия совершали созданные Баширом формирования «Джанджавид». В 2013 году бойцы «Джанджавид» составили костяк Сил быстрой поддержки.

Башир после свержения был арестован, и новые власти выражали готовность выдать его МУС, но до сих пор этого не сделали.