Бои казахстанок на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня четыре представительницы Казахстана проведут свои бои 1/8 финала на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии (с 14:30 по времени Астаны) на ринге А в третьей паре Жазира Уракбаева (до 52 кг) выйдет на ринг против индийской спортсменки Сакши Сакши. На ринге B шестой парой состоится бой весовой категории до 70 кг между Мадиной Нуршаевой и Хонгён Чой из Южной Кореи.

В вечерней сессии (с 18:30) на ринге выступят еще две отечественные боксерши: Жайна Шекербекова (до 54 кг) встретится с Нигиной Уктамовой из Узбекистана — их бой пройдет четвертой парой; Валентина Хальзова (75 кг) в шестом поединке сессии поборется за выход в четвертьфинал с венесуэлкой Мариэлис Ирисой.

Прямая трансляция боев будет проведена телеканалом «Qazsport», а также YouTube-каналом ASBC.